2019-01-14T17:36:21+03:00
Происшествия

В Балтийске бродячая собака напала на трехлетнюю девочку и прокусила ей щеку

Ребенок находится в отделении травматологии Детской областной больницы
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балтийске бродячая собака напала на ребенка. Инцидент, как сообщает пресс-служба администрации Балтийска, произошел в субботу 12 января во дворе частного дома на улице Матросова. Собака набросилась на трехлетнюю девочку и укусила ее за щеку.

- По данным полиции Балтийского городского округа, девочка находится в отделении травматологии Детской областной больницы. Мышечный каркас щеки не задет, на рану наложили швы. Глава администрации Сергей Мельников лично узнает о состоянии девочки у главного врача больницы и поддерживает связь с мамой, - сообщает пресс-служба.

В тот же день, буквально за пару часов до происшествия администрацией округа был организован отлов бродячих собак совместно с представителями организации «Право на жизнь». 12 января удалось отловить 15 бездомных животных. После стерилизации всех собак вернут в прежнюю среду обитания. Агрессивных же особей организация подвергнет эвтаназии.

Сейчас ведутся поиски собаки, укусившей девочку, а отлов животных в Балтийске продолжится и будет проходить два раза в неделю. В администрации отмечают, что глава администрации Сергей Мельников «занимает жесткую позицию в данном вопросе и держит работу на особом контроле».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Калининграда выразил соболезнования по поводу кончины Павла Адамовича
В Калининграде заработала новая система госзакупок
В Польше американский военный грузовик снес деревья и вылетел в кювет
В Калининграде прохожие пытались потушить чужую горящую машину
Калининградка разгромила квартиру соседа, заподозрив его в краже
С Балтийской косы не могут вывезти авиабомбу, обнаруженную жителями еще 2 января
В Немане сироту незаконно лишили права на жилье
Экс-директор «Безопасного города» возглавил министерство цифровых технологий и связи Калининградской области
На калининградца завели уголовное дело за травмирование ребенка в батутном центре
Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице после нападения на концерте
В полиции сообщили подробности ДТП с пассажирским автобусом в Черняховском районе
Стало известно число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом под Черняховском
Ассоциация туроператоров России: В Калининграде фантастическая «экскурсионка»
В Калининграде директора транспортной компании будут судить за взятку таможеннику
На Куршской косе открыли выставку, посвященную 100-летию заповедной системы России
Калининградка забила до смерти сожителя сковородой
На море у берегов Калининградской области ожидается пятибалльный шторм
Православный священник объяснил студентом, что такое на самом деле любовь
В Светлом мужчина разбил камнями несколько окон
Калининградская епархия: В крещенской проруби смыть с себя грехи нельзя
Главный финансист калининградского правительства покинул свой пост
Мэр Калининграда пригрозил «безответственным» компаниям, занимающимся вывозом мусора
В Калининграде избили водителя в ходе дорожного конфликта
В Калининграде наградили победителей фестиваля детского короткометражного кино «ViewГА»