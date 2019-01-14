В Балтийске бродячая собака напала на трехлетнюю девочку и прокусила ей щеку

СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-14T17:36:21+03:00

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В Балтийске бродячая собака напала на ребенка. Инцидент, как сообщает пресс-служба администрации Балтийска, произошел в субботу 12 января во дворе частного дома на улице Матросова. Собака набросилась на трехлетнюю девочку и укусила ее за щеку.

- По данным полиции Балтийского городского округа, девочка находится в отделении травматологии Детской областной больницы. Мышечный каркас щеки не задет, на рану наложили швы. Глава администрации Сергей Мельников лично узнает о состоянии девочки у главного врача больницы и поддерживает связь с мамой, - сообщает пресс-служба.

В тот же день, буквально за пару часов до происшествия администрацией округа был организован отлов бродячих собак совместно с представителями организации «Право на жизнь». 12 января удалось отловить 15 бездомных животных. После стерилизации всех собак вернут в прежнюю среду обитания. Агрессивных же особей организация подвергнет эвтаназии.

Сейчас ведутся поиски собаки, укусившей девочку, а отлов животных в Балтийске продолжится и будет проходить два раза в неделю. В администрации отмечают, что глава администрации Сергей Мельников «занимает жесткую позицию в данном вопросе и держит работу на особом контроле».