2019-01-14T17:50:09+03:00
Происшествия

С Балтийской косы не могут вывезти авиабомбу, обнаруженную жителями еще 2 января

В администрации заявили, что уже занимаются решением этой проблемы
Иван МАРКОВ
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Авиабомба на пляже БалткосыАвиабомба на пляже БалткосыФото: предоставлено очевидцем
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В понедельник 14 января на стене в официальной группе администрации Балтийского городского округа жительница Алла Демченкова разместила фотографию авиабомбы, вероятно, времен Второй Мировой войны, а под ней короткую подпись.

- До каких пор будет лежать на Балтийской косе этот снаряд? – спросила Демченкова.

- Информация сейчас проверяется, - тут же отреагировали в администрации.

- Она обнаружена еще 2 января. Ведь по пляжу гуляют дети, - добавила жительница Балтийска.

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