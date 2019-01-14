С Балтийской косы не могут вывезти авиабомбу, обнаруженную жителями еще 2 января
В администрации заявили, что уже занимаются решением этой проблемы
Авиабомба на пляже БалткосыФото: предоставлено очевидцем
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В понедельник 14 января на стене в официальной группе администрации Балтийского городского округа жительница Алла Демченкова разместила фотографию авиабомбы, вероятно, времен Второй Мировой войны, а под ней короткую подпись.
- До каких пор будет лежать на Балтийской косе этот снаряд? – спросила Демченкова.
- Информация сейчас проверяется, - тут же отреагировали в администрации.
- Она обнаружена еще 2 января. Ведь по пляжу гуляют дети, - добавила жительница Балтийска.