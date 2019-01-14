2019-01-14T17:50:54+03:00
Общество

Калининградка разгромила квартиру соседа, заподозрив его в краже

Виктор Сергеев
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В полицию Гвардейска пришел расстроенный 51-летний мужчина и сообщил, что знакомая женщина разгромила его квартиру.

Как выяснили полицейские, 50-летняя женщина обвинила мужчину в краже золотых изделий. Однако он не сознавался, так что женщина схватила утюг и разбила им два телевизора, планшет, навигатор и утюг.

- Сельчанку доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном. Имела ли место кража драгоценностей, предстоит выяснить полицейским, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ей грозит до двух лет лишения свободы.

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