Калининградка разгромила квартиру соседа, заподозрив его в краже
В полицию Гвардейска пришел расстроенный 51-летний мужчина и сообщил, что знакомая женщина разгромила его квартиру.
Как выяснили полицейские, 50-летняя женщина обвинила мужчину в краже золотых изделий. Однако он не сознавался, так что женщина схватила утюг и разбила им два телевизора, планшет, навигатор и утюг.
- Сельчанку доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном. Имела ли место кража драгоценностей, предстоит выяснить полицейским, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ей грозит до двух лет лишения свободы.