2019-01-14T18:11:23+03:00
Происшествия

В Калининграде прохожие пытались потушить чужую горящую машину

Владелицами автомобиля оказались две девушки, приехавшие на почту
Иван МАРКОВ
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Процесс тушения горящего автоПроцесс тушения горящего автоФото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде рядом с почтовым отделением на улице Молодой Гвардии загорелся автомобиль, и его до приезда пожарных несколько минут пытались потушить прохожие. Об этом «Комсомолке» сообщила калининградка Валерия Лунева.

- До приезда пожарной машины (минут 10 где-то ждали) пожар тушили двое парней, проходивших мимо, - говорит Валерия. – Хозяйкой автомобиля оказалась одна из двух девушек, приехавших на почту. Они, собственно, и попросили парней сбить пламя, а сами в панике бегали рядом.

Как добавляет Валерия, до приезда пожарных потушить автомобиль все-таки не удалось.

- Я только успела отдать парням свой огнетушитель и лопату, их видно на видео, - добавляет очевидица.

Прохожие в Калининграде пытались потушить чужую горящую машину.Иван МАРКОВ

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