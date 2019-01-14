В Калининграде заработала новая система госзакупок
С 1 января 2019 года в Калининградской области начала действовать новая государственная «Информационная система в сфере закупок».
Как пояснили в пресс-службе регионального правительсва, с внедрением новой систему взаимодействие областного Конкурсного агентства и заказчиков при проведении торгов для областных и муниципальных нужд организуется за счет использования юридически значимого электронного документооборота.
- Это повысит качество управления в сфере закупок, их эффективность и результативность, – заявил руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия. – Электронная информационная система помогает также оптимизировать бюджетные расходы и обеспечивает прозрачность закупок.
В правительсве добавили, что новая система интегрирована с различными федеральными государственными информационными системами.