В Калининграде заработала новая система госзакупок

СЕГОДНЯ 20:01 2019-01-14T20:01:43+03:00

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С 1 января 2019 года в Калининградской области начала действовать новая государственная «Информационная система в сфере закупок».

Как пояснили в пресс-службе регионального правительсва, с внедрением новой систему взаимодействие областного Конкурсного агентства и заказчиков при проведении торгов для областных и муниципальных нужд организуется за счет использования юридически значимого электронного документооборота.

- Это повысит качество управления в сфере закупок, их эффективность и результативность, – заявил руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия. – Электронная информационная система помогает также оптимизировать бюджетные расходы и обеспечивает прозрачность закупок.

В правительсве добавили, что новая система интегрирована с различными федеральными государственными информационными системами.