Мэр Калининграда выразил соболезнования по поводу кончины Павла Адамовича

СЕГОДНЯ 20:13 2019-01-14T20:16:23+03:00

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Мэр Калининграда Алексей Силанов выразил соболезнования по поводу кончины своего польского коллеги Павла Адамовича. Текст опубликован в официальном паблике администрации в фейсбуке.

- Позвольте от своего имени и от имени калининградцев выразить искренние соболезнования семье, близким президента Гданьска Павла Адамовича и всем жителям вашего города, - за\вил Силанов. - Многочисленные контакты официальных делегаций Калининграда, деятелей искусства, спортсменов, бизнесменов, старшеклассников и студентов, а также ставшие привычными поездки обычных калининградцев во многом стали возможными благодаря политике гостеприимства и открытости, которую неуклонно проводил Павел Адамович. Огромные положительные изменения в облике и инфраструктуре Гданьска и жители города, и приезжие связывают с деятельностью этого замечательного политика и деятеля местного самоуправления Польши. Калининградцы выражают возмущение актом ненависти, который оборвал жизнь патриота Польши и Гданьска, и скорбят о потере этого открытого и жизнерадостного человека, мудрого и заботливого руководителя.

Напомним, на мэра Гданьска напали, когда он выступал с речью на сцене, открывая благотворительный концерт. Злоумышленник, проникший на мероприятие по журналистской аккредитации, нанес ему три удара ножом.