В Неманском районе микроавтобус из-за гололеда съехал в кювет
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Неманском районе в ДТП пострадал водитель микроавтобуса.Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге "Калининград - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман". Ехавший со стороны Гусева водитель микроавтобуса «Форд» на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.