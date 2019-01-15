В Неманском районе микроавтобус из-за гололеда съехал в кювет

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-15T10:17:48+03:00

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В Неманском районе в ДТП пострадал водитель микроавтобуса.Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге "Калининград - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман". Ехавший со стороны Гусева водитель микроавтобуса «Форд» на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.