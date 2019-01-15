Власти будут проверять банковские счета калининградцев, обратившихся за соцподдержкой

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-15T10:39:49+03:00

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Региональные власти будут проверять банковские счета калининградцев, обратившихся за социальной поддержкой. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании общественно-политического совета.

Как рассказал глава региона, жители области, которые обратятся за социальной поддержкой, в первую очередь должны давать письменное согласие на работу с их персональными данными.

- Это необходимо для того, чтобы было четкое понимание: мы помогаем тем, кому эта помощь необходима, - подчеркнул губернатор.

Антон Алиханов добавил, что правительство уже подготовило социальный кодекс, в котором будут собраны все нормативные акты, предусматривающие социальные выплаты.