Калининград вошел в тройку самых недорогих городов для туризма в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-15T10:55:25+03:00

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые недорогие и популярные у туристов города России в 2018 году.

Рейтинг был подготовлен по данным броней отелей и апартаментов туристами по итогам прошлого года, в него не включали курорты.

В первую пятерку недорогих российских городов, популярных у туристов в 2018 году вошли Барнаул, Калининград, Тюмень, Саратов и Челябинск В список не включены курорты.

По данным Tvil.ru, в прошлом году туристы приезжали в недорогие города России на 2 - 5 дней и тратили на аренду жилья от 1,2 до 1,7 тысяч рублей в сутки на семью из 2-х или 3-х человек. В Калининграде туристы тратили, в среднем, 1 605 рублей за одну ночь.

По длительности поездок лидером стал Калининград (в среднем, 5 дней), по дешевизне - Барнаул (1,2 тысячи рублей).