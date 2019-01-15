В Калининграде задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве на Сахалине

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-15T12:08:31+03:00

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Полицейские Калининграда и Сахалина провели операцию по задержанию подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

46-летний житель Сахалина с 2015 по 2017 годы занимался поставками мебели известного европейского бренда в островной регион. При этом злоумышленник осуществил ряд крупных денежных займов у частных лиц, которые должен был вернуть из дивидендов от бизнеса.

- Однако, набрав крупную сумму, злоумышленник перестал выходить на связь с кредиторами, выплаты по займам прекратил, а затем и вовсе покинул пределы Сахалинской области. Ущерб составил 9 млн рублей, - сообщили в полиции.

В дальнейшем мужчина скрылся в Калининграде, где его и задержали. После этого его этапировали на Сахалин для дальнейших следственных действий.