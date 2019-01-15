Мэрия Калининграда назвала ответственных за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-15T12:12:22+03:00

Также администрация сообщила, кто ответственен за грязь вокруг мусорных площадок

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В мэрии Калининграда назвали тех, кто должен вывозить мусор (и иногда этого не делает), а также в официальной группе мэрии в фейсбуке пресс-служба опубликовала телефоны компаний, забирающих отходы с контейнерных площадок.

- Для понимания: то, что на контейнерной площадке - вывозит перевозчик, то что вокруг - зона ответственности вашей управляющей компании, - пояснили в мэрии.

Итак, в Центральном районе за мусор отвечают: ООО «Блеск» (30-34-03, 75-04-54, 30-34-53, 89097935818); в Ленинградском – ООО «Кристалл» (75-60-55, 89118539391); в Московском – ООО «Стрела» (31-15-32, 31-15-33).

Номер регионального оператора: 31-06-07 (добавочные: 101 – приемная, 127 – по работе с потребителями, 132, 118, 136 – по работе с физлицами.