Убийца мэра Гданьска отказался признавать свою вину

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-15T12:31:05+03:00

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Следователи до сих пор не могут выяснить мотивы убийства мэра Гданьска Павла Адамовича. Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Радио Польша, преступник-рецидивист Стефан Уилмонт уже отдает себе отчет, что его обвиняют в убийстве, при этом свою вину он признавать отказывается.

- Он дал объяснения, но они касались его прошлого, в том числе того, как он отбывал тюремный срок за ограбление банка, - сообщают польские СМИ.

Тем временем, следователи продолжают собирать материалы по делу об убийстве Павла Адамовича. Как сообщила представитель районной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк, по этому делу будет допрошен ряд лиц. Также, по ее словам, в ближайшее время Стефан Уилмонт будет подвергнут судебно-психиатрическому исследованию.

Пока известно, что Гданьский суд арестовал подозреваемого на три месяца. Вероятно, ему грозит пожизненное заключение или, как минимум, 12 лет тюрьмы. В то же время проводится расследование относительно правильной организации и безопасности финального мероприятия благотворительного мероприятия, на котором выступил Павел Адамович.