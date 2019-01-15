В Зеленоградске директора управляющей компании оштрафовали на 50 тысяч

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-15T12:28:07+03:00

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В Зеленоградске директора управляющей компании оштрафовали за ненадлежащее содержание многоквартирного дома. Об этом сообащет пресс-службе Ленинградского районного суда.

В январе прошлого года министерство регионального контроля выдало предписание провести обследование крыши и устранить протечки в доме на улице Солнечной. Также проверяющие потребовали отремонтировать защитно-отделочное покрытие на полах крыльца и отремонтировать штукатурный слой на стенах лестничных клеток. Однако выявленные нарушения так и не были устранены.

В отношении директора ООО «Лучший дом в г. Зеленоградске» составили административный протококк, мировой суд оштрафовал директора на 50 тысяч рублей. Это решение было обжаловано в Ленинградский районный суд, который пришел к выводу об обоснованности привлечения директора ООО «Лучший дом в г. Зеленоградске» к административной ответственности.