В Калининграде девятиклассники впервые сдадут обязательное собеседование

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-15T12:51:37+03:00

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Это устный экзамен по русскому языку, во время которого важно продемонстрировать различные навыки: чтение вслух, умение анализировать текст, вести диалог, грамотно строить свою речь и так далее. Собеседование пройдет в Калининградской области по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором, 13 февраля.

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку выпускники подают заявления в школы, в которых получают общее образование, а экстерны – в образовательную организацию по выбору экстерна не позднее, чем за две недели до начала проведения допускной работы.

Результатом является «зачет» или «незачет».

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в текущем учебном году следующие категории:

– получившие неудовлетворительный результат («незачет»);

– не явившиеся или не завершившие по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.