Экс-главу Совета депутатов Пионерского осудили за превышение должностных полномочий и сразу амнистировали

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-15T12:34:47+03:00

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Бывшего председателя Совета депутатов Пионерского Александра Кузина признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С 2012 по 2014 годы Кузин незаконно издал 22 распоряжения о премировании самого себя. В общей сложности депутат незаконно получил из бюджета 174 тысячи рублей.

На суде Кузин вину не признал.

Светлогорский городской суд оштрафовал его на 70 тысяч рублей. Однако Кузин был освобожден от наказания со снятием судимости из-за амнистии.