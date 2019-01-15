Из-за сильного ветра в «Храброво» задерживаются рейсы

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-15T14:46:46+03:00

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В аэропорту «Храброво» прошли изменения в расписании. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, из-за порывов сильного бокового ветра и временами ливневого снега с дождем, на взлетно-посадочной полосе воздушные суда не могут совершить посадку и взлет. В связи с этим прибытие и вылет рейсов задерживается.

На данное время рейсы задерживаются:

На прилет:

RT 571 из Нижнего Новгорода (самолет находится в зоне ожидания на посадку),

SU1002 из Москвы (Шереметьево)

На вылет:

FV/SU 6324 в Санкт-Петербург

SU 1003 в Москву (Шереметьево).

Отмена рейсов U6 627/628 из/в Москву (Домодедово) и U 6 391/392 из/в Санкт-Петербург не связанна с метеоусловиями аэропорта "Храброво".

По метеопрогнозу направление и порывы ветра до 20 м/с в течение дня будут сохраняться. Улучшение погодных условий ожидается после 17 часов.