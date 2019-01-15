В субботу на территорию Куршской косы бесплатно пустят посетителей с кормушками для птиц

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-15T13:07:22+03:00

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Национальный парк «Куршская коса» приглашает поучаствовать во Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц». В грядущую субботу 19 января на территории нацпарка пройдут массовые мероприятия в поддержку зимующих птиц. Принять участие может каждый.

Как сообщается на страничке парка в Facebook, для тех, кто зарегистрируется в 12 часов на КПП и привезет с собой кормушку, посещение парка и Визит-центра – свободное.

«В субботу встречаемся на КПП1 национального парка в 12 часов с кормушками и подкормкой для птиц (сырые семечки и иные семена, пшеничный хлеб, несоленое сало, овсяные хлопья, перловка). Кормушки должны быть только из природных материалов! Будем развешивать в туристических местах, так как мало повесить кормушку - нужно ее еще и регулярно наполнять!», - говорится в сообщении.

Накануне на косе провели конкурс на лучшую кормушку из природного материала, в котором поучаствовали более 70 школьников со всего региона.