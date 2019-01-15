В Советске установят 1120 светодиодных светильников на 112 улицах

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-15T13:22:36+03:00

Замена светильников принесет ежегодную экономию в размере около 2 млн 800 тысяч рублей

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В Советске началась реализация программы повышения эффективности использования ресурсов при эксплуатации уличного освещения. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Николай Воищев.

- В конце декабря прошлого года был заключен энергосервисный контракт с акционерным обществом «Региональная энергетическая компания», которая обязуется в трехмесячный срок заменить более 1120 светильников на светодиодные на 112 улицах Советска. Кроме того, будет выполнена замена 395 светильников в городских парках, скверах и аллеях, - отметил Воищев.

Сити-менеджер добавил, что замена светильников принесет ежегодную экономию в размере около 2 млн 800 тысяч рублей. По условиям контракта работы начнутся уже в феврале.