В Советске установят 1120 светодиодных светильников на 112 улицах
В Советске началась реализация программы повышения эффективности использования ресурсов при эксплуатации уличного освещения. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Николай Воищев.
- В конце декабря прошлого года был заключен энергосервисный контракт с акционерным обществом «Региональная энергетическая компания», которая обязуется в трехмесячный срок заменить более 1120 светильников на светодиодные на 112 улицах Советска. Кроме того, будет выполнена замена 395 светильников в городских парках, скверах и аллеях, - отметил Воищев.
Сити-менеджер добавил, что замена светильников принесет ежегодную экономию в размере около 2 млн 800 тысяч рублей. По условиям контракта работы начнутся уже в феврале.