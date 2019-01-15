Сильный ветер сдул обшивку со стены многоэтажного дома в Балтийске
.Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"
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Сильный ветер стал причиной обрушения обшивки стены многоэтажного дома в Балтийске. Фото с последствиями разгула стихии выложили в группе «Типичный Балтийск» в соцсетях.
По словам очевидцев, инцидент случился по адресу ул. Гоголя, 15.
Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"
«Ветер с моря дул», - прокомментировали фото.
По предварительной информации обошлось без пострадавших.