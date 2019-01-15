Сильный ветер сдул обшивку со стены многоэтажного дома в Балтийске

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-15T13:33:16+03:00

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Сильный ветер стал причиной обрушения обшивки стены многоэтажного дома в Балтийске. Фото с последствиями разгула стихии выложили в группе «Типичный Балтийск» в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент случился по адресу ул. Гоголя, 15.

Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

«Ветер с моря дул», - прокомментировали фото.

По предварительной информации обошлось без пострадавших.