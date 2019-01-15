2019-01-15T13:34:41+03:00
Общество

Калининградец угнал автомобиль у приятеля, с которым отмечал Новый год

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в угоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 37-летний мужчина, который сообщил, что утром 1 января не обнаружил во дворе дома свой автомобиль.

- Потерпевший рассказал, что в новогоднюю ночь пригласил в гости друзей. Проснувшись на следующий день после празднества, он обнаружил, что знакомые ушли, а его автомобиль отсутствует. Мужчина пояснил, что не стал сразу обращаться в полицию, пытаясь самостоятельно найти автомобиль, однако поиски не дали результатов, - сообщили в полиции.

Сотрудники уголовного розыска передали ориентировку на машину всем патрульным нарядам. Вскоре автомобиль обнаружили на улице Дарвина. Угонщиком оказался 24-летний калининградец, присутствовавший на праздновании Нового года.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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