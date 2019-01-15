В Светлогорске шторм "пошел рвать" вторую часть променада. Видео

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-15T14:00:09+03:00

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На калининградском побережье снова штормовой ветер и снова разрушения. В распоряжении "КП" оказалось видео шторма в Светлогорске. В ролике показаны последствия недавних ударов стихии.

- Вот, видите, разорвало перила на "капитанском мостике" (пирсе - Ред.), он сдвинулся и его закрыли, - комментирует автор видео.

Далее камера перемещается в сторону отеля "Гранд Палас", где явственно видны следы разрушения. Причем, разрушение продолжается.

- А там пошло рвать вторую часть променада, - говорит очевидец. - Теперь ждем, когда упадет "Гранд Палас".

Напомним, променад в Светлогорске серьезно пострадал от стихии 2 января. Специалисты предприятия "Балтберегозащита" зафиксировали разрушения эстакадной части набережной на протяжении 36,5 метра, а также повреждения на протяжении 165 метра. Восстановительные работы на променаде пока не начались. Деньги на это будут выделены из резервного фонда.

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