«Не по-ганзейски»: Калининградцы из двух домов на улице Театральной отказались от фасадов «под старину»

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-15T14:06:50+03:00

Визуализация проекта одного из домов на Театральной Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В фонде капремонта сообщили, что черепичную крышу здания просто не выдержат

Изменить размер текста: A A

Жители домов № 23–27 и № 29–33 (между «Морским» бизнес-центром и ТЦ «Маяк») отказались от реконструкции зданий «под старину». Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-служба фонда капремонта.

- Жителям было предложено несколько вариантов реконструкции фасада, - говорит пресс-секретарь фонта Капремонта Виктория Калашник. – Среди этих вариантов был и вариант «под старину».

Однако на самом деле выбор за жителей был сделан самими проектировщиками.

- Задача была не перегрузить дом, - добавляет Калашник. – Дело в том, что собственники в свое время делали перепланировку, что привело к не совсем правильному распределению нагрузки на здание. В любом случае, черепичные крыши дома не выдержат.

Калашник уточнила, что пока нет проектов дома, и неизвестно, из чего именно будет изготовлена кровля зданий.