«Не по-ганзейски»: Калининградцы из двух домов на улице Театральной отказались от фасадов «под старину»
Жители домов № 23–27 и № 29–33 (между «Морским» бизнес-центром и ТЦ «Маяк») отказались от реконструкции зданий «под старину». Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-служба фонда капремонта.
- Жителям было предложено несколько вариантов реконструкции фасада, - говорит пресс-секретарь фонта Капремонта Виктория Калашник. – Среди этих вариантов был и вариант «под старину».
Однако на самом деле выбор за жителей был сделан самими проектировщиками.
- Задача была не перегрузить дом, - добавляет Калашник. – Дело в том, что собственники в свое время делали перепланировку, что привело к не совсем правильному распределению нагрузки на здание. В любом случае, черепичные крыши дома не выдержат.
Калашник уточнила, что пока нет проектов дома, и неизвестно, из чего именно будет изготовлена кровля зданий.