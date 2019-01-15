В Калининграде пьяный отец перевозил в машине свою трехлетнюю дочь

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-15T14:12:54+03:00

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В ГИБДД Калининграда поступило сообщение о пьяном водителе, который движется по улице Магнитогорской. Выехавшие на место автоинспекторы задержали автомобиль под управлением 48-летнего калининградца с явными признаками алкогольного опьянения.

. Нарушитель не скрывал, что употреблял спиртное прямо в машине со своим приятелем в присутствии трехлетней дочери, которая находилась в салоне автомобиля. Как пояснил мужчина, воспитанием малышки занимается он, так как мать девочки лишена родительских прав, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД.

В присутствии понятых мужчина прошел тест на содержание алкоголя в крови, алкотестер показал содержание спирта в выдыхаемом воздухе выше допустимой нормы. В ходе проверки также выяснилось, что нарушитель не имел водительских прав.

- Сотрудники ГИБДД, чтобы обеспечить безопасность девочки, передали ее инспекторам ПДН. В настоящее время малышка находится в больнице, - добавили в пресс-службе УМВД.