В Советске незаконно уволили продавцов магазина после выявленной недостачи

СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-15T14:19:33+03:00

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В Советске суд признал незаконным увольнение продавцов магазина. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В суд обратились четыре продавца одного из продуктовых магазинов. Всех их уволили «по статье» после выявленной недостачи на 500 тысяч рублей, хотя, в ходе служебного расследования не было доказано, что недостача образовалась по их вине.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования истцов, признал незаконными приказы об увольнении и обязал работодателя изменить формулировку основания увольнения на «расторжение трудового договора по инициативе работника». А также взыскал с магазина компенсацию морального вреда в общей сумме 12 000 рублей, а также задолженность по заработной плате - 4 020 рублей 59 копеек.