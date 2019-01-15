2019-01-15T14:23:52+03:00
Происшествия

Под Калининградом автомобиль съехал в глубокий кювет и перевернулся

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе автомобиль съехал в глубокий кювет и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло во вторник, 15 января около 9 часов утра в переулке Энергетиков. 40-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением и допустил съезд в придорожный кювет глубиной около трех метров. В результате ДТП автомобиль перевернулся.

Водитель не пострадал, так как был пристегнут ремнями безопасности. А вот автомобилю потребуется серьезный ремонт. Практически все элементы кузова иномарки повреждены, стекла разбиты, отметили в полиции.

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