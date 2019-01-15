В БГА сменилось руководство

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-15T14:36:04+03:00

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Исполняющим обязанности начальника Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота в Калининграде с 11 января назначен Александр Грунтов. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, он является заместителем начальника вуза по административно-правовым вопросам. При этом Грунтов будет исполнять обязанности руководителя академии «без освобождения от основной работы».

Прежний начальник БГАРФ Сергей Карпович перешел на другую работу.