"Вспомнил всех святых": пассажиры жалуются на сильный боковой ветер при посадке в "Храброво"
Калининградский аэропорт "Храброво" во вторник, 15 января, временно не принимает рейсы из-за погодных условий. Также задерживается вылет из Калининграда нескольких бортов. Но утром несколько самолетов успело приземлиться. Причем, пассажиры при посадке натерпелись страха.
"Успел проскочить и приземлиться утром в Храброво, но в момент посадки вспомнил всех святых, - написал на своей страничке в Фейсбуке калининградец Дмитрий Новик. - Сильный боковой ветер. Сильнее, чем когда-либо".
Добавим, что по метеопрогнозу направление и порывы ветра до 20 м/с в течение дня будут сохраняться. Улучшение погодных условий ожидается после 17 часов.