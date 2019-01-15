"Вспомнил всех святых": пассажиры жалуются на сильный боковой ветер при посадке в "Храброво"

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-15T14:48:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградский аэропорт "Храброво" во вторник, 15 января, временно не принимает рейсы из-за погодных условий. Также задерживается вылет из Калининграда нескольких бортов. Но утром несколько самолетов успело приземлиться. Причем, пассажиры при посадке натерпелись страха.

"Успел проскочить и приземлиться утром в Храброво, но в момент посадки вспомнил всех святых, - написал на своей страничке в Фейсбуке калининградец Дмитрий Новик. - Сильный боковой ветер. Сильнее, чем когда-либо".

Добавим, что по метеопрогнозу направление и порывы ветра до 20 м/с в течение дня будут сохраняться. Улучшение погодных условий ожидается после 17 часов.