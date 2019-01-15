В аэропорту Храброво не смог приземлиться борт из Москвы

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-15T15:01:52+03:00

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Рейс UT 389 авивакомпании "ЮТейр", летевший в Калининград из московского аэропорта Внуково, не смог приземлиться из-за сильного бокового ветра. Борт вынужден был уйти на запасной аэродром - во Внуково. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Храброво.

Кроме того, на прилет задерживаются следующие рейсы: SU1002 из Москвы (Шереметьево), FV/SU 6325 из Санкт-Петербурга, D2141 из Череповца. На вылет задерживаются шесть рейсов: FV/SU 6324 в Санкт-Петербург, SU1003 в Москву (Шереметьево), SU1005 в Москву (Шереметьево), FV/SU 6326 в Санкт-Петербург, UT 390 (совместно с TK 9077, 7R4390) в Москву (Внуково), D2142 в Череповец. Рейсы RT 571/572 из/в Нижний Новгород/Казань отменены.

В пресс-службе аэропорта также подчеркнули, что отмена рейсов U6 627/628 из/в Москву (Домодедово) и U 6 391/392 из/в Санкт-Петербург не связанна с метеоусловиями.