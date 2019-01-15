В Калининграде в Ботаническом саду расцвела мимоза

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-15T15:04:08+03:00

Фото: БФУ им. И. Канта

. Фото: БФУ им. И. Канта

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В Калининграде в Ботаническом саду БФУ имени Канта расцвела мимоза. Как отмечает пресс-служба университета, случилось это в субтропической оранжерее сада.

В ботсаду отметили, что в природе период цветения мимозы начинается в феврале, а к апрелю уже завершается. В условиях оранжереи сроки обычно почти совпадают.

Директор Ботанического сада Татьяна Яковлева отметила, что в этом году саду исполняется 115 лет.

Мимоза распространена в южной Европе и в Азии, родной континент этого растения - Австралия. В коллекции Ботанического сада это растение представлено экземплярами высотой 2-3 метра.