В Калининграде в Ботаническом саду расцвела мимоза
.Фото: БФУ им. И. Канта
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В Калининграде в Ботаническом саду БФУ имени Канта расцвела мимоза. Как отмечает пресс-служба университета, случилось это в субтропической оранжерее сада.
В ботсаду отметили, что в природе период цветения мимозы начинается в феврале, а к апрелю уже завершается. В условиях оранжереи сроки обычно почти совпадают.
Директор Ботанического сада Татьяна Яковлева отметила, что в этом году саду исполняется 115 лет.
Мимоза распространена в южной Европе и в Азии, родной континент этого растения - Австралия. В коллекции Ботанического сада это растение представлено экземплярами высотой 2-3 метра.