2019-01-15T15:44:40+03:00
Общество

В Славске после вмешательства прокуратуры открыли автостанцию

Виктор Сергеев
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В Славске восстановили работу автостанции. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Ранее в районную прокуратуру обратилась местная жительница, которая пожаловалось, что в городе не работает автостанция. Пассажирам в итоге приходилось ждать автобусы под открытым небом в любое время года.

Прокуратура внесла в адрес местных властей представление, однако автостанцию так и не открыли. Тогда прокурор обратился в суд, который обязал администрацию в течение пяти месяцев возобновить работу автостанции. Во вторник, 15 января, состоялось официальное открытие автостанции.

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