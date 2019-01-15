В Славске после вмешательства прокуратуры открыли автостанцию

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-15T15:44:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Славске восстановили работу автостанции. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Ранее в районную прокуратуру обратилась местная жительница, которая пожаловалось, что в городе не работает автостанция. Пассажирам в итоге приходилось ждать автобусы под открытым небом в любое время года.

Прокуратура внесла в адрес местных властей представление, однако автостанцию так и не открыли. Тогда прокурор обратился в суд, который обязал администрацию в течение пяти месяцев возобновить работу автостанции. Во вторник, 15 января, состоялось официальное открытие автостанции.