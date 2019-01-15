В Калининграде началась вырубка сухостойных деревьев

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-15T15:53:14+03:00

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В Калининграде начались работы по вырубке сухостойных деревьев. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

В первый этап работ попали 50 деревьев, которые были признаны сухостойными. Чтобы исключить ошибку, все они помечены краской.

Отметим, что впервые за последние несколько лет при верстке городского бюджета на 2019 год отдельной строкой прописали приобретение и посадку зеленых насаждений. На эти цели в бюджете 2019 года зарезервировали 5 млн рублей.