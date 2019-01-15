На Куршской косе на Крещение разрешили купаться в озере Чайка
Окунуться в купель на Крещение можно будет и на территории национального парка «Куршская коса». Как сообщает пресс-служба парка, там создадут все условия для безопасного крещенского купания на берегу озера Чайка. Верующих ждут на территории гостевого дома «Чайков пруд».
Сообщается, что 18 января после праздничной литургии в храме Сергия Радонежского в поселке Рыбачий, которая пройдет с 17:00 до 19:00, на озере с 20:00 до 01:00 будет организовано дежурство медиков, подготовлена купель и теплое помещение для переодевания.
19 января с 10 до 16 купель на озере Чайка будет также открыта для посещения.
Информация для приезжающих из Калининграда: после 31 км Куршской косы, не доезжая до «Высоты Мюллера», свернуть по проселочной дороге направо и следовать прямо, до гостевого дома.
О том, где окунуться в Калининграде и области, читайте здесь.