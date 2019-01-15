На Куршской косе на Крещение разрешили купаться в озере Чайка

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-15T16:46:15+03:00

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Окунуться в купель на Крещение можно будет и на территории национального парка «Куршская коса». Как сообщает пресс-служба парка, там создадут все условия для безопасного крещенского купания на берегу озера Чайка. Верующих ждут на территории гостевого дома «Чайков пруд».

Сообщается, что 18 января после праздничной литургии в храме Сергия Радонежского в поселке Рыбачий, которая пройдет с 17:00 до 19:00, на озере с 20:00 до 01:00 будет организовано дежурство медиков, подготовлена купель и теплое помещение для переодевания.

19 января с 10 до 16 купель на озере Чайка будет также открыта для посещения.

Информация для приезжающих из Калининграда: после 31 км Куршской косы, не доезжая до «Высоты Мюллера», свернуть по проселочной дороге направо и следовать прямо, до гостевого дома.

О том, где окунуться в Калининграде и области, читайте здесь.