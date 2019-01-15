Калининградский аэропорт возобновил работу по приему и отправке самолетов

СЕГОДНЯ 16:47 2019-01-15T16:48:07+03:00

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Калининградский аэропорт «Храброво» возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

- Метеоусловия в аэропорту улучшились. Скорость ветра снизилась до 11 м\с с порывами до 16 м/с. Осадков на данное время нет. После 13 часов аэропорт возобновил приём и отправку воздушных судов, - сообщили в пресс-службе «Храброво».

В Калининград уже прибыли рейсы из Варшавы, Череповца, Москвы (Домодедово) и были отправлены обратные рейсы в Варшаву, Череповец, Москву (Домодедово), а также утренний рейс в Санкт-Петербург.