Житель Советска слепил «мертвую Снегурочку»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-01-15T16:52:10+03:00

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Один из жителей Советска, расстроившись из-за скоропалительного ухода зимы и таяния снега, решил сделать снеговика, однако поначалу ничего не выходило – материала для лепки оставалось слишком мало. Тем не менее, Сергея это не остановило, и он решил снеговика сделать лежачим, к тому же, мастер пошел на изменение пола своего создания – получилась Снегурочка, которую пользователи, оценившие ее, назвали мертвой.

- Зима - дама в наших краях капризная, но... можно иногда ее поймать и заставить материализоваться, - прокомментировал свое произведение советчанин. - Знакомьтесь: Снегурочка, рост около 185 см, слеплена за 45 минут, «покрашена» древесной золой. Со стороны похожа на труп на земле. Любуйтесь.

- Если начертить пентаграмму и поставить свечи, то, может, и воскреснет, - прокомментировал фотографии один из пользователей.

- Главное, чтоб реального тела под этим шедевром не было.... А то всякое случается,- добавил другой.

- Страшна Снегурка.... Хотя, впрочем, какая зима, такая и Снегурочка, - добавил третий.