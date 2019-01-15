2019-01-15T16:56:05+03:00
Общество

В начале июня в Калининграде отключат аналоговое телевидение

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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3 июня в Калининграде и области отключат аналоговое телевещание. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Для приема цифрового сигнала потребуется дециметровая антенна и телевизор, поддерживающий цифровой стандарт DVB-T2. Другой вариант – адаптация старого приемника с помощью цифровой приставки.

Напомним, создание региональной сети продолжалось шесть лет и в 2016 году было полностью завершено. 11 передающих станций обеспечивают стопроцентное покрытие области сигналом, даже в отдалённых посёлках теперь есть возможность приема 20 цифровых каналов.

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