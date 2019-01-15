В Балтийске задержали мошенницу, которая за деньги снимала порчу

СЕГОДНЯ 17:22 2019-01-15T17:24:03+03:00

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В Балтийске задержали женщину, которая за деньги снимала порчу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась продавщица одного из магазинов на улице Верхнее шоссе. Женщина рассказала правоохранителям, что лишилась 5 тысяч рублей и ювелирных украшений после общения с «целительницей».

Как оказалось, инцидент произошел в конце июля 2018 года, когда в магазин зашла женщина и представилась целительницей.

- Злоумышленница заявила, что на горожанку наведена порча, и для ее снятия необходимо провести «ритуал очищения». Жительница Балтийска поверила мошеннице и передала ей деньги и золотые украшения, после чего та скрылась, - сообщили в полиции.

Сотрудники уголовного розыска разыскали лжецелительницу - 26-летнюю жительницу Черняховска. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что золото она продала, а деньги уже потратила.

На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.