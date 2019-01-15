2019-01-15T17:30:43+03:00
Общество

«Крузенштерн» и «Седов» в этом году не будут участвовать в международных регатах

Связано это с необходимостью проведения ремонта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградские парусники готовятся к навигации-2019. «Седов» совершит три рейса, один из которых станет сотым, юбилейным, с заходами в немецкий Бремерхафен и эстонский Таллин. У «Крузенштерна» будет два рейса, он выйдет в море 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, в этом году наши парусники пропустят участие в международных регатах и закончат навигацию сравнительно рано: «Крузенштерн» - в июле, «Седов» - в августе. Затем суда продолжат ремонтировать.

Как поясняют в калининградской академии, впервые за многие годы парусники получили значительное бюджетное финансирование на масштабную реновацию и техническое переоснащение.

На сегодня на «Седове» уже изменили конструкцию мачт, что позволит при прохождении под мостами и высоковольтными линиями не превысить высоту верхней отметки мачты в 54 метра. Так, уже в этом году парусник сможет зайти в Калининградский морской рыбный порт.

На 22 января запланирована постановка судна в док Светловского судоремонтного завода.

На барке «Крузенштерн» уже отремонтированы места общего пользования курсантского состава и экипажа, но главные масштабные работы впереди.

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