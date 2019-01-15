Свыше 40 калининградцев пострадали от телефонного мошенника

СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-15T17:41:22+03:00

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Весной прошлого года 36-летний уроженец Новосибирска стал названивать на стационарные номера калининградцев. Мужчина представлялся попавшим в беду родственником, и просил перевести ему деньги за решение вопроса о не привлечении к ответственности за якобы совершенное им ДТП. Пожилые калининградцы верили мошеннику на слово и переводили ему деньги. В ряде случаев, за деньгами приезжали калининградские таксисты.

- Следователи выяснили, что в день мужчина обзванивал около 200 абонентов, номера которых он выбирал случайным образом. Из них около 3-4 граждан верили злоумышленнику, и переводили ему от 40 тысяч до двух миллионов рублей. Так, в начале мая 67-летняя калининградка при помощи онлайн сервисов перевела обвиняемому 1 миллион 800 тысяч рублей. Всего же от его действий пострадало 42 жителя Калининградской области. Несколько случаев перевода крупных денежных сумм полицейские смогли предотвратить, - рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

В ходе обыска полицейские изъяли у него изъяли шесть мобильных телефонов также провели десятки экспертиз, разыскали и опросили всех потерпевших. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.