2019-01-15T17:43:46+03:00
Общество

Олег Ступин: Перевозчики, проигравшие конкурс, переворачивали контейнеры и высыпали мусор на площадки

В минприроды Калининградской области признали, что проблемы с вывозом отходов существуют до сих пор
Иван МАРКОВ
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Олег Ступин (справа) и представитель Единого оператора по обращению с отходамиОлег Ступин (справа) и представитель Единого оператора по обращению с отходамиФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник 15 января в правительстве Калининградской области прошла пресс-конференция, на которой министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин заявил, что в начале года некоторые перевозчики отходов столкнулись с саботажем своих предшественников.

- Несмотря на то, что транспортировкой мусора в Калининграде занялись одни из лидеров рынка, они столкнулись с тем, что старые транспортировщики снимали свои контейнеры, начиная с 28 числа, - заявил Ступин. - Целый ряд перевозчиков элементарно бросил работу и перестал вывозить свои контейнеры. К нам приходили обращения, в которых сообщалось о том, что перевозчик, который проиграл конкурс и не вошел в субподряд, приезжал 1 и 2 января и просто переворачивал кески, вываливая отходы на площадку. Мы всех предупреждали о контроле за каждым перевозчиком. Тем не менее, ко 2 января в ряде районов были проблемы. Сейчас , на мой взгляд, по Московскому и Центральному району ситуация стабилизировалась, а по Ленинградскому району есть до сих пор проблемы.

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