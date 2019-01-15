В Калининграде 29-летняя женщина разбилась, выпав из окна пятиэтажки
ЧП случилось на ул. Серпуховской
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде 29-летняя гражданка Узбекистана разбилась, выпав из окна пятиэтажки. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Трагедия случилась 14 января на ул. Серпуховской. Прохожие, ставшие свидетелями падения женщины, вызвали скорую, однако они не смогли спасти пострадавшую.
Молодая женщина получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.
Она скончалась во время оказания медпомощи.
Подробности произошедшего выясняют.