В Калининграде 29-летняя женщина разбилась, выпав из окна пятиэтажки

СЕГОДНЯ 17:55 2019-01-15T17:55:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде 29-летняя гражданка Узбекистана разбилась, выпав из окна пятиэтажки. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трагедия случилась 14 января на ул. Серпуховской. Прохожие, ставшие свидетелями падения женщины, вызвали скорую, однако они не смогли спасти пострадавшую.

Молодая женщина получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Она скончалась во время оказания медпомощи.

Подробности произошедшего выясняют.