СЕГОДНЯ 18:01 2019-01-15T18:02:18+03:00

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Калининградская «Балтика» отправилась на сбор в Турцию.

Как сообщает пресс-служба клуба, в первом сборе примут участие 9 футболистов, которые выступали за «Балтику» в осенней части сезона: Евгений Помазан, Станислав Черчесов, Виталий Каленкович, Руслан Магаль, Максим Тишкин, Максим Плопа, Владислав Крючков, Дмитрий Захаров, Алихан Шаваев, а также молодой местный воспитанник Данила Сподарец и Никита Глушков, Никита Лапин и Владислав Дрогунов, которые стали первыми новобранцами нашего клуба во время зимней паузы.

В пресс-службе клуба добавили, что сейчас на просмотре в «Балтике» находится большая группа потенциальных новичков.