Гусев планируют полностью газифицировать к 2020 году

СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-15T18:09:10+03:00

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Гусев будет полностью газифицирован к 2020 году. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

В городе будет реализована уже пятая очередь строительства распределительных газопроводов низкого давления и газовых вводов к жилым домам. На эти цели в городской и областном бюджетах предусмотрено более 21 млн рублей.

- Таким образом, будут обеспечены газом 2 247 человек. За предыдущие четыре этапа газификации доступ к голубому топливу получили 27 599 жителей. Построено 68,5 км газопровода, - сообщили в пресс-служба праивтельства области.