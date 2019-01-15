В «Храброво» приставы задержали злостную алиментщицу
.Фото: Служба судебных приставов
Изменить размер текста:
Калининградские приставы задержали в аэропорту «Храброво» злостную алиментщицу.
Как сообщает пресс-служба судебных приставов, 27-летняя жительница Краснознаменского района задолжала по алиментам своей дочери 100 тысяч рублей.
Ранее эта женщина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Весной прошлого года она незаконно вывезла ребенка за пределы Калининградской области. Разыскали ее в Санкт-Петербурге, после чего ребенка передали отцу.
Теперь должницу по алиментным обязательствам привлекут к административной ответственности.