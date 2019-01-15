Ступин: Мы применим жесткие санкции против перевозчика, забирающего мусор в Ленинградском районе Калининграда

СЕГОДНЯ 18:38 2019-01-15T18:38:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник 15 января в правительстве Калининградской области прошла пресс-конференция, на которой министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин заявил, что проблемы в Калининграде с вывозом мусора действительно есть. Причем, самые серьезные – в Ленинградском районе, обслуживанием которого занимается ООО «Кристалл».

- Региональный оператор будет применять штрафные санкции в отношении этого перевозчика, в дальнейшем мы будем смотреть, как он справляется, - заявил Ступин. - Если он справляться не будет, то (это, наверное, посыл для всех перевозчиков) мы не будем мириться с тем, что перевозчик начинает проваливаться в оказании качественной услуги. Жители совершенно справедливо будут спрашивать с регионального оператора. Мы будем применять жесткие санкции в отношении транспортировщиков, будем штрафовать их. И в случае, если ситуация меняться не будет, применим самые жесткие меры вплоть до расторжения контракта.

Напомним, в минувшие выходные экологи из организации «Зеленый фронт» провели рейд в районе улицы Гагарина и обнаружили более десятка переполненных контейнеров.