2019-01-15T18:38:54+03:00
Общество

Ступин: Мы применим жесткие санкции против перевозчика, забирающего мусор в Ленинградском районе Калининграда

По словам министра, если ситуация не изменится, с перевозчиком могут расторгнуть контракт
Иван МАРКОВ
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Во вторник 15 января в правительстве Калининградской области прошла пресс-конференция, на которой министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин заявил, что проблемы в Калининграде с вывозом мусора действительно есть. Причем, самые серьезные – в Ленинградском районе, обслуживанием которого занимается ООО «Кристалл».

- Региональный оператор будет применять штрафные санкции в отношении этого перевозчика, в дальнейшем мы будем смотреть, как он справляется, - заявил Ступин. - Если он справляться не будет, то (это, наверное, посыл для всех перевозчиков) мы не будем мириться с тем, что перевозчик начинает проваливаться в оказании качественной услуги. Жители совершенно справедливо будут спрашивать с регионального оператора. Мы будем применять жесткие санкции в отношении транспортировщиков, будем штрафовать их. И в случае, если ситуация меняться не будет, применим самые жесткие меры вплоть до расторжения контракта.

Напомним, в минувшие выходные экологи из организации «Зеленый фронт» провели рейд в районе улицы Гагарина и обнаружили более десятка переполненных контейнеров.

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