2019-01-15T19:19:19+03:00
Общество

Главный калининградский мусорщик: Я тоже получаю платежки на несуществующих жильцов

Алексей Хряпченко заявил, что базы данных управляющих компаний не актуальны
Иван МАРКОВ
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Алексей ХряпченкоАлексей ХряпченкоФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник 15 января в правительстве Калининградской области прошла пресс-конференция, на которой директор единого регионального оператора по обращению с отходами в Калининградской области Алексей Хряпченко объяснил, почему калининградцам приходят платежки на покойных жильцов.

- По поводу умерших… Я тоже получил квитанцию на бывших владельцев квартиры до сих пор, хотя я несколько лет живу там, - заявил Хряпченко. - Насколько актуальны базы данных управляющих компаний и насколько актуальны базы данных у иных поставщиков услуг – это действительно вопрос. На самом деле, мы пользуемся теми документами, которые предоставляют нам управляющие компании.

Напомним, ранее калининградцы жаловались, что пробные платежки от ЕСОО пришли даже на жильцов, которые скончались 10 лет назад.

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