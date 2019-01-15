Артур Крупин: Довоенный мост на улице Дачной в Калининграде будет демонтирован

СЕГОДНЯ 20:21 2019-01-15T20:24:39+03:00

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10 января председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин заявил, что перед Новым годом было получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Реконструкция ул. Дачной в Калининграде». Тогда же у чиновника спросили, что будет с мостом на Дачной, на который уже подана заявка на присвоение ему статуса объекта культурного наследия. Ответил Крупин только во вторник вечером.

- ООО «ЭкспертПроектРеставрация» выполнены работы по обследованию и оценке технического состояния, грузоподъемности, несущей способности строительных конструкций мостового перехода через приток ручья Гагаринский по ул. Дачной, - заявил он. - По результатам обследования и оценке технического состояния сделаны заключения, что состояние моста неудовлетворительное и предаварийное. С целью обеспечения нормативной пропускной способности требуется расширение моста по ул. Стрелецкой. Проектной документацией предусмотрен демонтаж мостов по ул. Дачной и ул. Стрелецкой.

Также вице-мэр добавил, чтомузей «Фридландские ворота» «выразил свою заинтересованность в сохранении и последующей реставрации с целью использования в качестве экспоната правой ферменной конструкции пролета №3» моста на Дачной.