2019-01-16T09:42:04+03:00
Политика

Министром строительства и ЖКХ Калининградской области стал 33-летний Сергей Черномаз

Кирилл Алексеев
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..Фото: Эдуард Молчанов
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Министром ЖКХ и строительства Калининрадской области назначен уроженец Полтавской области Сергей Черномаз.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Черномаз будет заниматься вопросами жилищного строительства, решением проблем обманутых дольщиков, реализацией федеральных целевых программ, расселением граждан из аварийного жилья, капитальным ремонтом, благоустройством городской среды.

- Сергей Черномаз также будет курировать вопросы газификации населенных пунктов, развития объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, реализации концессионных соглашений, - добавили в пресс-службе.

Ранее Сергей Черномаз исполнял обязанности министра.

Сергей Валерьевич Черномаз родился 31 января 1985 года в Полтавской области, До назначения исполняющим обязанности министра руководил государственным казенным учреждением «Региональное управление заказчика капитального строительства».

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