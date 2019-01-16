Министром строительства и ЖКХ Калининградской области стал 33-летний Сергей Черномаз
Министром ЖКХ и строительства Калининрадской области назначен уроженец Полтавской области Сергей Черномаз.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Черномаз будет заниматься вопросами жилищного строительства, решением проблем обманутых дольщиков, реализацией федеральных целевых программ, расселением граждан из аварийного жилья, капитальным ремонтом, благоустройством городской среды.
- Сергей Черномаз также будет курировать вопросы газификации населенных пунктов, развития объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, реализации концессионных соглашений, - добавили в пресс-службе.
Ранее Сергей Черномаз исполнял обязанности министра.
Сергей Валерьевич Черномаз родился 31 января 1985 года в Полтавской области, До назначения исполняющим обязанности министра руководил государственным казенным учреждением «Региональное управление заказчика капитального строительства».