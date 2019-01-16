2019-01-16T10:15:21+03:00
Происшествия

На ул. Железнодорожной в Калининграде «Мерседес» врезался в столб, есть пострадавшие

Виктор Сергеев
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Фото: Ольга БахурФото: Ольга БахурФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В среду утром на улице Железнодорожной в Калининграде произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Сообщается, что водитель «Мерседеса» врезался в столб, автомобиль «разворотило».

На месте происшествия работали две кареты «скорой помощи».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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