В Калининграде сгорел гараж, скутер и пикап «Ниссан»
ЧП случилось на улице Дорожной
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В минувший вторник 15 января поздним вечером пожарные по тревоге выезжали в Ленинградский район Калининграда. На часах было 22.05, когда поступило сообщение о возгорании на улице Дорожной.
В отдельно стоящем деревянном гараже горела кровля и деревянная пристройка. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, огнем был поврежден скутер и автомобиль «Ниссан Навара».
О пострадавших не сообщается.