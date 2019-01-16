В Калининграде сгорел гараж, скутер и пикап «Ниссан»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-16T10:19:25+03:00

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В минувший вторник 15 января поздним вечером пожарные по тревоге выезжали в Ленинградский район Калининграда. На часах было 22.05, когда поступило сообщение о возгорании на улице Дорожной.

В отдельно стоящем деревянном гараже горела кровля и деревянная пристройка. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, огнем был поврежден скутер и автомобиль «Ниссан Навара».

О пострадавших не сообщается.