Мэрия Калининграда: Из-за съемок сериала будет затруднено движение по пр. Мира

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-16T10:21:06+03:00

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В среду, 16 января, движение на проспекте Мира в Калининграде будет затруднено из-за съемок сериала. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

- После 16 часов правая полоса дороги (около «Борющихся зубров») будет занята съёмочным караваном, киношники хоть и гарантируют «соблюдать все правила дорожного движения, не создавать аварийных ситуаций и хаотичного перемещения членов съёмочной группы по проезжей части», но у водителей есть риск засмотреться на актёров, - отметили в мэрии.